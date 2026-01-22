Erzurum'da Metruk Binaların Yıkımına Devam - Son Dakika
Erzurum'da Metruk Binaların Yıkımına Devam

Erzurum'da Metruk Binaların Yıkımına Devam
22.01.2026 16:18
Erzurum'da metruk binaların yıkımı devam ediyor; suçun önlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü ve büyükşehir ile ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla suça zemin hazırlayıp halkı tedirgin eden metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce vatandaşların metruk yapılarla ilgili şikayet ve ihbarları üzerine başlatılan çalışma kapsamında suça zemin hazırlayan ve halkı tedirgin eden 20 ilçedeki 562 metruk binanın yıkımı kapsamında Palandöken ilçesinde 3 farklı noktada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere, kentte huzur ve güvenliği sağlamak için gerekenlerin yapıldığını söyledi.

Metruk binaların suç işlemeye uygun yerler olduğuna işaret eden Karaburun, "Erzurum'un huzur ve güvenliğini daha iyiye taşıma noktasında sürdürdüğümüz faaliyetlerden biri olan metruk binaların tespiti, suç için kullanılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında Palandöken ilçemizdeyiz." dedi.

"Suç ve suçlu, nerede karanlık yer varsa orayı tercih eder"

Palandöken Belediyesi ve mahalle muhtarlarının yönlendirmesiyle metruk yapıların tespit edildiğini anlatan Karaburun, şunları kaydetti:

"Bu yapıların öncelikle giriş-çıkışları kapatılarak herhangi bir kötü amaçla kullanımını engelledik. Bu kapsamda yıkılması gereken yerlerin de tespiti yapıldı. Suç ve suçlu, nerede karanlık yer varsa orayı tercih eder. Bu noktada tüm ilçelerimizde valimizin talimatıyla, belediyelerimizle ve muhtarlıklarımızla koordineli, metruk dediğimiz kullanılmayan yerlerin güvenlik yönünden kapatılmasını ve yıkılmasını sağlayacağız. Bu konuda emniyet olarak kararlıyız."

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir de yapıların yıkılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mahallemizde bu tür metruk binalar var, bunlar suç ve suçluyu barındırmak için siper alanı oluşturuyordu. Emniyet müdürümüzün şehrimize gelmesiyle suç ve suçlulara karşı ciddi bir mücadele başlatıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA

