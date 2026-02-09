Erzurum'da Modern Spor Salonları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Erzurum'da Modern Spor Salonları Açıldı

Erzurum\'da Modern Spor Salonları Açıldı
09.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki yeni spor salonları, sporculara özel çalışma imkanı sunarak kentteki altyapıyı güçlendiriyor.

Erzurum'da hizmete açılan modern salonlar, kentin spor altyapısına önemli katkı sağladı.

Kentteki Palandöken Spor Kompleksi, boks, güreş, cimnastik ve badminton branşlarında sporcuların antrenman yapabileceği modern salonlardan oluşuyor.

Branşlarına özel 400 metrekare salonlar, sporculara "özel ve kesintisiz" çalışma imkanı sunuyor.

Son sistem ekipmanlarla donatılan tesis, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanacak sporcular için "gerçek" müsabaka ortamı yaratıyor.

Antrenörlerin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen proje, özellikle altyapı sporcularının gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Branşa özel salon

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, kentteki spor salonlarında antrenman sıkıntısı yaşandığını fark ettiklerini, antrenörlerin daha iyi ortamda çalışma yapma talebi üzerine de harekete geçtiklerini söyledi.

Farklı branşlardaki sporcuların yeni kompleskte çalıştığını aktaran Çakmur, "Burayı yaparken aslında 3 salon yapma niyetimiz vardı ama 4 salona çevirdik. 400'er metrekarelik badminton, cimnastik, güreş ve boks salonlarını oluşturarak, antrenör ve sporcularımız için açtık. Şu anda bu spor kampüsünün içinde 4 bireysel spor salonu sporcularımızın hizmetinde." dedi.

Bu tür çalışmaların sporcuları başarıya götürdüğünü vurgulayan Çakmur, "Sporcularımızın çalışma şartları ve çalıştıkları malzemelerini kaliteli hale getirdiğimizde zaman içinde başarının gelmeme şansı yok. Biliyoruz ki Türkiye şampiyonalarına, hatta olimpiyatlara buradan sporcu vereceğiz. Bu şartları iyileştirdikçe, devletimizin imkanlarını çocuklarımıza yansıttığımız sürece elbette madalya kaçınılmaz hale gelecektir." diye konuştu.

Salonların kentin spor şehri olması yolunda önemine dikkati çeken Çakmur, "Sadece bireysel spor salonlarımızla değil, ev hanımlarımıza ve engellilerimize yönelik haftanın belirli günlerinde burada spor yapma imkanı bulunuyor. Bu altyapılarımızdan ileride inşallah madalya getiren, bayrağımızı dalgalandıran sporcuların yetişmesini hedef koyduk." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası başarılar gelecek"

Türkiye Boks Milli Takım Antrenörü Ahmet Dursunoğlu da yaklaşık 9 senedir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde boks antrenörlüğü yaptığını, bu sürede yeterli antrenman salonuna sahip olamadıklarını ve bu yüzden sporcuların performanslarında eksiklikler yaşandığını dile getirdi.

Bireysel spor salonlarının sporcu yetişmesine olumlu katkı sağlayacağını kaydeden Dursunoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekipmanların kaliteli ve modern olması şehrimizdeki sporcuların gelişmesi açısından çok büyük katkı sağlayacak. Amacımız da zaten bu. Bu çocukların öncelikle ahlaklı bireyler olmalarını, sonrasında ise ulusal ve uluslararası şampiyonalara hazırlanmalarını istiyoruz. Burası sadece bizim kendi branşımıza özgü bir salon olduğu için ister istemez motivasyon, disiplin ve dikkat açısından güzel katkılar sundu. Birkaç sene içinde, bu salonlarımızda alınan eğitimle hem ulusal hem de uluslararası arenalarda çok güzel başarılar geleceğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da Modern Spor Salonları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj
Cardi B rezil oldu Robotla yaptığı dans kötü bitti Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:50
Super Bowl finaline damga vuran görüntü
Super Bowl finaline damga vuran görüntü
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:38:33. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Modern Spor Salonları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.