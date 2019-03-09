Erzurum'da Rus Turizm Acentelerine Yönelik Toplantı Düzenlendi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle Rusya'da faaliyet gösteren seyahat acente temsilcilerine yönelik "Turizm Tanıtım Etkinliği Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle Rusya'da faaliyet gösteren seyahat acente temsilcilerine yönelik "Turizm Tanıtım Etkinliği Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.





KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Palandöken'deki bir otelde yapılan toplantıya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Erzurum ve Rusya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerinin temsilcileri katıldı.



Vali Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum'un turizmde iddialı şehir olduğunu ifade ederek, "Dünyanın hiçbir yerinde Erzurum'da olduğu gibi havaalanından indikten 10 dakika sonra kayak yapabileceğiniz başka bir kayak merkezi yok. İddialı iliz, 1 milyon turist hedefimiz var." dedi.





Erzurum'un turistler için güvenli şehir olduğunu vurgulayan Memiş, "Türkiye'nin en güvenli büyükşehirlerinden birisinde yaşıyoruz. Hem asayiş hem de diğer olaylar açısından Erzurum, Türkiye'nin en güvenli kentlerinden biridir. Buraya gelen konuklar kendi evlerindeki gibi güvendedir, insanımız da misafirperverdir." şeklinde konuştu.





Mehmet Sekmen de kış turizminin seçkin merkezlerinden Palandöken'in önemine değinerek, "Dünyanın hiçbir yerinde uzunlukları birbirinden farklı pistleri bulmak mümkün değil. Biz istiyoruz ki ulaşımı kolay, kar kalitesi güzel, pist uzunluğu olan ve iyi de bir misafirperverliği olan şehrimizi ve kayak merkezimiz Palandöken'i tanıtalım." ifadelerini kullandı.





Sekmen, Erzurum'da dünyaca ünlü Rus Yazar Aleksandr Puşkin'e ait bir müze açma hazırlığında olduklarını sözlerine ekledi.





KUDAKA Genel Sekreteri Demirdöğen ise toplantıyla Erzurum ve çevresini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini ifade ederek, Rus turizm acenteleri temsilcilerine hitaben şunları kaydetti:





"Amacımız bölgemizi dünyaya tanıtmak ve dünyanın farklı yerlerinden Erzurum'a gelen misafirleri şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak. Umarım iyi tecrübelerle buradan ayrılıp ülkenizde de bölgemizi iyi bir şekilde tanıtıp, turistlerin buraya gelmesini teşvik edersiniz."

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