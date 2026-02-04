Erzurum\'da Suç Oranları Düşüşte

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şubat ayı emniyet ve asayiş değerlendirme toplantısında suç oranlarındaki düşüşte emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, 2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait asayiş ve güvenlik verileri karşılaştırmalı olarak ele alan Vali Çiftçi, Erzurum'da göreve başlayalı yaklaşık 2,5 yıl olduğunu belirterek, bu süre zarfında ilin suç ve suçlularla mücadeledeki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak asayiş olaylarına değinen Vali Çiftçi, kişilere karşı işlenen suçlarda 2023 yılına göre 2025 yılında yüzde 11,6 oranında azalma yaşandığını ifade etti. Buna göre, 2023 yılında 7 bin 695 olan olay sayısı, 2024'te 7 bin 377'ye, 2025'te ise 6 bin 800'e geriledi. Aydınlatma oranlarının ise 2023'te yüzde 97,6, 2024'te yüzde 99,5 ve 2025'te yüzde 99,8 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Vali Çiftçi'den güvenlik güçlerine teşekkür

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise daha anlamlı bir düşüş yaşandığını vurgulayan Vali Çiftçi, "2023 yılına göre 2025'te yüzde 40,1 oranında azalma görülmüştür. 2023'te 2 bin 166 olan suç sayısı, 2024'te 1.480'e, 2025'te ise 1.298'e düştü. Bu suç türündeki aydınlatma oranlarının da 2023'te yüzde 84,3 iken, 2024'te yüzde 96,3'e, 2025'te ise yüzde 98,5'e yükselmiştir. Erzurum'un Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı gösterdiğini söyleyebiliriz" dedi. Elde edilen bu sonuçların memnuniyet verici olduğunu belirten Vali Çiftçi, suç oranlarındaki düşüşte emeği geçen emniyet birimleri ile İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere tüm personele teşekkür ederek, 2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi.

Yabancıların suça karışma oranı düştü

Asayiş uygulamaları kapsamında ele geçirilen ruhsatsız silahlara ilişkin bilgiler de paylaşan Vali Çiftçi, 2023 yılında 370, 2024 yılında 624, 2025 yılında ise 577 silahın ele geçirildiğini aktardı. 2024'ten 2025'e geçerken bir miktar düşüş yaşandığını, bunun da ruhsatsız silah taşımaya yönelik yasal düzenlemelerle ilişkili olduğunu belirten Vali Çiftçi, buna rağmen 2023 yılına göre 2025'te ele geçirilen silah sayısında yüzde 55,9 oranında artış olduğunu ifade etti. İlde yaşayan yabancıların suça karışma oranlarının da yıllar itibarıyla azaldığını belirten Vali Çiftçi, 2023'e göre 2025'te bu oranın yüzde 21,9 azaldığını söyledi. Ayrıca, 2023-2024 ve 2025 yıllarında tedbir kararı varken hayatını kaybeden kadın bulunmadığını vurguladı. Aranan şahıslara yönelik çalışmalara da değinen Vali Çiftçi, 2023'te 4 bin 427, 2024'te 4 bin 403, 2025'te ise 4 bin 748 kişinin yakalandığını ve haklarında gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı.

Metamfetamin miktarındaki artışa dikkat çekti

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2023'te 383, 2024'te 400, 2025'te ise 304 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Çiftçi, bu operasyonlarda sırasıyla 521, 520 ve 517 kişinin gözaltına alındığını, yıllara göre 53, 54 ve 48 kişinin tutuklandığını ifade etti. Operasyon sayılarında azalma görülmesine rağmen gözaltı ve tutuklama sayılarının benzer seviyelerde olmasının mücadelenin etkinliğini gösterdiğini kaydetti. Toplantının üçüncü ana başlığını narkotik suçlarla mücadelenin oluşturduğunu belirten Vali Çiftçi, bu konunun en hassas şekilde takip edildiğini vurguladı. Narkotik olay sayılarının 2023'te 1.038, 2024'te 1.036, 2025'te ise 1.030 olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, gözaltı ve tutuklama sayılarını da paylaştı. Buna göre, 2023'te 1.611 kişi gözaltına alınırken 205'i, 2024'te 1.525 kişiden 156'sı, 2025'te ise 1.527 kişiden 165'i tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin örnek veren Vali Çiftçi, metamfetamin miktarındaki artışa dikkat çekti. 2023'te 57 bin 501, 2024'te 289 bin 223, 2025'te ise 405 bin 719 adet metamfetamin ele geçirildiğini belirterek, emniyet ve jandarma birimlerinin zehir tacirleriyle mücadelede önemli bir başarı sağladığını söyledi.

Trafik kazaların azalması için destek istedi

Toplantının son bölümünde trafik kazalarına değinen Vali Çiftçi, denetim sayılarının her yıl arttığını ancak ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında istenilen düşüşün sağlanamadığını ifade etti. 2023'te 1.384, 2024'te 1.616, 2025'te ise 1.670 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini belirten Vali Çiftçi, özellikle yaralanmalı kazalardaki artışın üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Çiftçi, Erzurumlulardan trafik kurallarına uymalarını isteyerek, "Hem kendi can güvenliğimizi hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye atmayalım. Narkotik suçlarla mücadelede olduğu gibi trafik kazalarının azaltılması konusunda da dadaşlarımızın desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu da katıldı. - ERZURUM