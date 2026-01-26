Erzurum\'da Süt Soğutma ve Sağım Makinesi Dağıtımı

Erzurum'da elde edilen sütün daha sağlıklı şartlarda tüketiciye ulaşması için 2025 yılında 6 adet süt soğutma tankı ve toplamda süte değer projesi kapsamında 764 süt soğutma tankı dağıtıldığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, "2025 yılı içerisinde 128 adet süt sağım makinesi dağıtıldı" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, 2025 yılı itibariyle; Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında Erzurum'da 4 çiftçi örgütü, 2 serbest olmak üzere çalışan 6 danışman hizmet verdiklerini ifade ederek, "Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında yıl içerisinde 18.022 poliçe düzenlenmiş; 9 ürün çeşidi için toplam 42 milyon 300 bin 319 TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 2025 yılında 79 bin 745 dekarı yeni başlanan alan olmak üzere toplam 5 adet Mera Islah Projesi kapsamında 1 milyon 65 bin 520 TL ödenek kullanıldı. Erzurum İlinde tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında koordinasyonu sağlamak, sektörün sürdürülebilir büyüme stratejilerinin belirlenmesinde kamu-özel sektör eşgüdümünü, sektör kümelenme ve güç birliğini hayata geçirmek amacıyla 23.12.2024 tarihinde Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi imzası ile Tarım Konseyi yönergesi yayınlandı. Bu kapsamda 8 alt başlıkta çalışma grupları oluşturuldu. Çalışma grupları, konuları ile ilgili toplantılarını yaparak Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi'ye sunulmak üzere rapor hazırlandı" diye konuştu.

"128 adet süt sağım makinesi dağıtıldı"

Kenger 2025 yılında DAP İdaresine sunulan ve idare tarafından kabul edilen Sağlıklı Anne Sağlıklı Buzağı Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "İşletme altyapılarının düzeltilip, anaç hayvanların daha sağlıklı olabilmesi ve döl tutma kabiliyetlerinin artması için aşılama ve vitamin mineral takviyelerinin yapılması, yeni doğan buzağılara sindirim yolu enfeksiyonlarını önlemek için immunserum uygulamalarının yapılması ve ilimizde yaygın olarak buzağı ölümlerine sebep olan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı buzağılara aşılama çalışmalarının yapılıp buzağı kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. İlimizde elde edilen sütün daha sağlıklı şartlarda tüketiciye ulaşması için 2025 yılında 6 adet süt soğutma tankı ve toplamda süte değer projesi kapsamında 100 ile 1000 litre arasındaki kapasitelerde 764 süt soğutma tankı dağıtılmıştır. 2025 yılı içerisinde 128 adet süt sağım makinesi dağıtılmıştır" dedi.

"Sera OSB kurulumu ile alakalı ön inceleme"

Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, Dumlu hizmet binasının tamamlanmasına müteakip çiftçi uygulamalı eğitim merkezi olarak hizmet veremeye başlayacaklarını vurgulayarak, "Eğitim Merkezi Planı; tarımsal potansiyelimize önemli katkı sağlayacağı gibi Bakanlığımızın bölgede planlayacağı tüm toplantılara ev sahipliği yapması ilimizde kısıtlı olan yer ve konaklama arayışını sonlandıracaktır. İlimizin sahip olduğu jeotermal potansiyelin, ekonomik ve çevreci jeotermal ısıtmalı seralar vasıtasıyla tarımsal üretimde kullanılmasını kapsayan Sera OSB kurulumu ile alakalı ön inceleme çalışmaları yapılmaktadır. İlimiz, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı başvurularında başvuru sayısı bakımından Türkiye'de ikinci sırada gelmektedir. İlimizde Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında 10 bin 604 adet başvuru yapılmıştır. Proje kapsamında 138 asil 207 yedek olmak üzere toplam 345 üreticimiz 4 bin 581 adet hayvan almaya hak kazanmıştır" şeklinde konuştu. - ERZURUM