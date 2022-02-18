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Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı serbest bırakıldı

18.02.2022 15:51
Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı serbest bırakıldı

Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ile örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ile örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olması nedeniyle gerçekleşmesi muhtemel terör eylemlerin önlenmesi ve PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

'Terör örgütü propagandası yapma', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapma' suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri savcılıktan, diğerleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Abdullah Öcalan, Erzurum, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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