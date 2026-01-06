Erzurum'da Tır Alt Geçide Sıkıştı - Son Dakika
Erzurum'da Tır Alt Geçide Sıkıştı

06.01.2026 19:21
Beton blok yüklü tır, alt geçitte sıkıştı; trafik tek şeritten sağlandı. Ulaşım normale döndü.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde beton blok yüklü tır, alt geçide sıkıştı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 25 ABR 003 plakalı beton blok yüklü tır, İpekyolu Köprülü Kavşağı'ndaki alt geçide sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, gerekli tedbirleri alarak trafik akışını tek şeritten sağladı.

Kazada, tırın üzerindeki beton bloklarda hasar meydana geldi.

Yapılan çalışmaların ardından tır olay yerinden kaldırılırken, ulaşım yeniden normale döndü.

Kaynak: AA

