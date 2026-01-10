Erzurum'da Trafik Kazaları Raporu - Son Dakika
Erzurum'da Trafik Kazaları Raporu

10.01.2026 09:47
2025'te Erzurum'da 3 bin 101 maddi hasarlı, 1,925 ölümlü-yaralamalı kaza yaşandı; 34 kişi öldü.

Erzurum'da bir yılda 3 bin 101 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2025 yılının 12 ayında ayında bin 925 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılında bin 925 yaralamalı kaza, 3 bin 101 maddi hasarlı kazada 34 ölüm ve 3 bin 413 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

