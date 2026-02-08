Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

08.02.2026 15:59
08.02.2026 15:59
Erzurum'da TIR ile çarpışan cipteki 4 kişi hayatını kaybetti, cenazeleri toprağa verildi.

ERZURUM'da TIR ile kafa kafaya çarpışan cipte hayatını kaybeden İbrahim (29) ve Erdem Özcan (28) kardeşler ile Nurtekin Altaş (46), Oltu ilçesinde toprağa verildi. 2 evladını kaybeden baba Salih Özcan, helallik sırasında, "Sen sabır ver Allah'ım. Ah benim reyhanlarım, ah benim kuzularım, ah benim civanlarım" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, 6 Şubat akşam saatlerinde Erzurum-Tortum kara yolunun Akdağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erzurum yönüne giden Ramazan Katılmış yönetimindeki 41 BZ 206 plakalı cip ile karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir yığınına dönen cipte sıkışan sürücü ile beraberindeki Nurtekin Altaş, Erdem Özcan ve İbrahim Özcan'ın öldüğü belirlendi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni, itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Cansız bedenler, otopsi için morga kaldırıldı.

HELALLİK ALINDI

Cenazeler, Oltu Devlet Hastanesi morgundan alınarak kırsal Gökçedere Mahallesi'ne getirildi. Özcan kardeşler ile Nurtekin Aktaş'ın cenazeleri önce evlerinin önüne götürüldü. Burada ölenlerin evlerinden helallik alındı. Baba Salih Özcan, "Sen sabır ver Allah'ım. Ah benim reyhanlarım, ah benim kuzularım, ah benim civanlarım" diyerek gözyaşı döktü.

NAMAZI MÜFTÜ KILDIRDI

Mahalle camisine getirilen 3 kişinin cenaze namazını Oltu Müftüsü Veysel Çelebi kıldırdı. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Oltu AK Parti İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz, MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldığı cenazede baba Özcan, çocukları için ağıt yaktı. Namaz sonrası İbrahim ve Erdem Özcan kardeşler ile Nurtekin Aktaş, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

PEŞ PEŞE DÜĞÜN YAPMIŞLAR

İbrahim-Erdem Özcan kardeşlerin geçen yıl haziran ayında peş peşe düğün yaptıkları öğrenildi. 9-10 Haziran'da İbrahim'in, 11-12 Haziran'da da Erdem Özcan'ın düğün yaptığı, her ikisinin eşinin hamile olduğu bildirildi. Diğer yandan Oltu ilçesinde çelik konstrüksiyon ev işi ile uğraşan Özcan kardeşler ile Nurtekin Altaş'ın, Malatya'ya montaja gittikleri öğrenildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden sürücü Ramazan Katılmış'ın cenazesinin de Malatya'ya gönderildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

