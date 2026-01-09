Erzurum\'da Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

Erzurum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve sevk eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede bazı adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 810 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır 59 kapsül, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 74 bin 400 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.