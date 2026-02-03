Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonları: 48 Milyon TL Ele Geçirildi - Son Dakika
Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonları: 48 Milyon TL Ele Geçirildi

Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonları: 48 Milyon TL Ele Geçirildi
03.02.2026 10:07
Erzurum'da bir ayda 84 uyuşturucu operasyonu yapıldı, 104 kişi yakalandı. 43 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir ay içinde maddi değeri yaklaşık 48 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

01.01.2026-01.02.2026 tarihleri arasında Erzurum il genelinde 84 operasyon düzenlendi ve 104 kişi yakalandı. 14 şahıs adli mercilerce tutuklanırken, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve aranması olan 3 şahıs yakalandı

43 kilo 94 gram uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında; 24 kilo 903 gram skunk, 18 kilo 14 gram metamfetamin, 144 gram esrar, 18 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 15 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 53 adet fişek, 10 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi,86 bin 90 TL, 5 bin USD suç unsuru para ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 43 kilo 94 gram uyuşturucu madde ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunların maddi değerinin yaklaşık 48 milyon 338 bin TL olduğu ifade edildi.

TUBİM faaliyetleri devam ediyor

Erzurum'da 01.01.2026-01.02.2026 tarihleri arasında TUBİM (Türkiye Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi) Büro Amirliğince; NARKONOKTA faaliyetleri kapsamında 33 oturumda 4 bin 903 kişiye, NARKOREHBER faaliyetleri kapsamında 30 oturumda bin 149 kişiye, NARKOANNE faaliyetleri kapsamında 26 oturumda 195 kişiye, KOLLUK KUVVETLERİ MODÜLÜ faaliyetleri kapsamında 29 oturumda 590 kişiye, NARKOKAAN faaliyetleri kapsamında 1 oturumda 6 kişiye eğitim verildi. Toplam 119 etkinlikte 6 bin 843 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

