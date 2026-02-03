Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonları: 48 Milyon TL Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir ay içinde maddi değeri yaklaşık 48 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

01.01.2026-01.02.2026 tarihleri arasında Erzurum il genelinde 84 operasyon düzenlendi ve 104 kişi yakalandı. 14 şahıs adli mercilerce tutuklanırken, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve aranması olan 3 şahıs yakalandı

43 kilo 94 gram uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında; 24 kilo 903 gram skunk, 18 kilo 14 gram metamfetamin, 144 gram esrar, 18 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 15 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 53 adet fişek, 10 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi,86 bin 90 TL, 5 bin USD suç unsuru para ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 43 kilo 94 gram uyuşturucu madde ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunların maddi değerinin yaklaşık 48 milyon 338 bin TL olduğu ifade edildi.

TUBİM faaliyetleri devam ediyor

Erzurum'da 01.01.2026-01.02.2026 tarihleri arasında TUBİM (Türkiye Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi) Büro Amirliğince; NARKONOKTA faaliyetleri kapsamında 33 oturumda 4 bin 903 kişiye, NARKOREHBER faaliyetleri kapsamında 30 oturumda bin 149 kişiye, NARKOANNE faaliyetleri kapsamında 26 oturumda 195 kişiye, KOLLUK KUVVETLERİ MODÜLÜ faaliyetleri kapsamında 29 oturumda 590 kişiye, NARKOKAAN faaliyetleri kapsamında 1 oturumda 6 kişiye eğitim verildi. Toplam 119 etkinlikte 6 bin 843 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - ERZURUM