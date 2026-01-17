Erzurum\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Erzurum'da yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen Takipli Siber Suç Faaliyeti kapsamında; şahsi banka hesaplarını ve dijital ödeme sistemlerini yasa dışı bahis sitelerine kullandırdıkları, aynı zamanda bu ödemelere aracılık ettikleri tespit edilen 8 şüpheliye yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi

Yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 32 milyon 514 bin 932,65 TL işlem hareketi olduğu tespit edilirken; suçta kullanıldığı değerlendirilen 11 adet cep telefonu, 7 adet SIM kart, 1 adet hafıza kartı, 3 adet bilgisayar ve 2 adet banka kartına el konuldu.

Operasyon neticesinde, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edilen 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise titizlikle devam edildiği belirtildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçların önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM