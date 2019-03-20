Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri

Erzurum'da Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri

1 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi konusunda seminer düzenlendi.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi konusunda seminer düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, konferans salonunda düzenlenen seminere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gül Genç, Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Şaban Gariboğlu, AÇSH Şube Müdürleri Bekir Gezer, Cevat Çimen ve kurum çalışanları katıldı.

Seminer, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Geriatri Uzmanı ve Palyatif Bakım Sorumlusu Uzman Dr. Hasan Öztin tarafından düzenlendi.

Öztin, yaşam süresinin artmasıyla birlikte yaşlılık hastalıkları konusundaki artış trendine dikkat çekti.

65 yaş üzeri yaşlılardaki kronik hastalıklara değinen Öztin, yaşlılarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığını ifade etti.

Tansiyon, şeker, KOAH ve korner kalp hastalıklarının kronik hastalıklar olduğunu belirten Öztin, Alzheimer hastalığının da yaşam süresinin artmasıyla birlikte artış trendinde olduğunu kaydetti.

Öztin, 85 yaşından sonra alzhemier hastalığının görülme sıklığının yüzde 50lilere ulaştığının altını çizdi.

Yaşlılıkta yaşam kalitesinin yükselmesi için hasta ve ailesinin bilinçli olmasının önemine değinen Öztin, "Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gereklidir. Korunmak için başlıca üç ilke; sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara ve benzeri sağlığa zarar veren davranışlardan uzak kalmaktır "dedi.

Seminerin sonunda Dr. Öztin katılımcıların sorularını yanıtladı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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