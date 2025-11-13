Erzurum'da YEKA Alanı İlanı - Son Dakika
Ekonomi

Erzurum'da YEKA Alanı İlanı

Erzurum\'da YEKA Alanı İlanı
13.11.2025 08:54
Enerji Bakanlığı, Erzurum'un Aziziye ilçesinde 207 bin metrekarelik alanı YEKA olarak ilan etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzurum sınırları içindeki alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ERZURUM'UN AZİZİYE İLÇESİ SINIRLARINDA 207 BİN METREKARELİK ALAN

Buna göre, Erzurum'un Aziziye ilçesi sınırları içinde kalan 207 bin 183 metrekarelik alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi. İlanda bu alanın sınırları ile köşe koordinat detayları paylaşıldı.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Yerel Haberler, Aziziye, Erzurum, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da YEKA Alanı İlanı - Son Dakika

