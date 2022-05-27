Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu

27.05.2022 13:40

Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu Erzurum'un Pasinler ilçesinde meraya yıldırım düşmesi sonucu 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu.

Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu

ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde meraya yıldırım düşmesi sonucu 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu.

Pasinler ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merada otlamakta olan küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. 10'dan fazla küçükbaş hayvanın telef olduğu olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu
Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu
Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu
Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Pasinler, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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