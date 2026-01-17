Erzurum'daki Mobilya Fabrikası Yangınında 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Erzurum'daki Mobilya Fabrikası Yangınında 1 Ölü, 7 Yaralı

Erzurum\'daki Mobilya Fabrikası Yangınında 1 Ölü, 7 Yaralı
17.01.2026 15:04
Erzurum'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da sanayi sitesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşanan patlama sonrası çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında işyerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Yangında itfaiye ekiplerinin zor şartlarda içeriye girerek mahsur kalan 2 yaralıyı kurtardı. İşyerinin camını kepçe ile kırarak içeriye giren itfaiye çalışanları 112 sağlık ekipleri ile yaralıları dışarıya çıkarmayı başardı. Yaralılar olay yerinde bekleyen ambulanslara taşınarak şehir hastanesine sevk edildiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

