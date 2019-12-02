Son Dakika Haberleri: Erzurum kar yağışıyla beyaza büründü
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Erzurum kar yağışıyla beyaza büründü

6 saat önce

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum kar yağışıyla beyaza büründü, System.String[]

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gün boyu süren yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışla birlikte yollar, araçlar ve ağaçlar beyaza büründü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçları da yolları açma ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor.

Kentte kar yağışı devam ediyor.

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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