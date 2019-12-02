Erzurum kar yağışıyla beyaza büründü
6 saat önce
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:38 Kaynak: AA
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.
Kentte gün boyu süren yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışla birlikte yollar, araçlar ve ağaçlar beyaza büründü.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçları da yolları açma ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor.
Kentte kar yağışı devam ediyor.
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