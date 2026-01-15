Erzurum Kongre Binası Yıkılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum Kongre Binası Yıkılmayacak

Erzurum Kongre Binası Yıkılmayacak
15.01.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongre binası güçlendirilerek korunacak, yıkım kararı alınmadı. Müze olarak hizmet verecek.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle ziyarete kapatılan ve yıkılacağı iddialarıyla gündemden düşmeyen Erzurum Kongre Binası'na ilişkin son noktayı MHP Erzurum İl Başkanı Mimar Adem Yurdagül koydu. Yurdagül, "Bakanlık yetkilileri görüştüm. Ekiplerin son incelemesine göre, bina yıkılmayacak, güçlendirme çalışması yapılacak" dedi.

Cumhuriyet'in simge yapılarından Erzurum Kongre Binası için beklenen karar netleşti. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta ziyarete kapatılan ve yıkılabileceği yönündeki iddialarla kentte geniş yankı uyandıran tarihi yapı, yıkılmayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı teknik ekiplerinin Erzurum'da yaptığı incelemeler sonrası, kongre binasının güçlendirme çalışmalarıyla korunabileceği sonucuna varıldı.

MHP Erzurum İl Başkanı ve mimar Adem Yurdagül, en başından bu yana yapının yıkılmasına karşı olduklarını vurguladı. Yurdagül, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile yaptığı görüşmenin ardından bakanlık yetkililerinin de güçlendirme yönünde karar aldığını açıkladı.

Yurdagül açıklamasında, "En başından beri Erzurum Kongre Binası'nın yıkılmasından yana gönlümüz yoktu. Bakanlık yetkilileriyle doğrudan iletişime geçtim. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Birol İnceciköz ile yaptığımız görüşmede, bakanlık ekiplerinin Erzurum'da gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda kongre binasının yıkılmasına gerek duyulmadığı ifade edildi. Yapının güçlendirme çalışmasıyla güvenli hale taşınabileceği belirtildi. Zemindeki çatlaklar onarılacak, gerekli güçlendirme uygulamaları yapılacak ve bina en kısa sürede yeniden ziyarete açılacak" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan yapının akıbeti şehirde tartışma konusu olmuştu. Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Dilek Okuyucu başkanlığındaki akademik ekip tarafından hazırlanan teknik raporda, binanın deprem performansının yetersiz olduğu belirtilmiş; rapor Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmuştu. Bu süreçte özellikle "yık-yap" ihtimali kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, tarihi ve simgesel değeri yüksek yapının korunması yönünde çağrılar yapılmıştı.

İnceleme yaptılar

Kültür ve Turizm Başkanlığı'na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Seda Şentürk ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Berna Gürgün, Erzurum'a gelerek restorasyonu başlayacak olan Kongre Binası (Resim ve Heykel Müzesi)'nde incelemelerde bulundu.

Yeniden ziyarete açılacak

Bakanlık tarafından yürütülecek güçlendirme çalışmaları kapsamında, zemindeki çatlakların giderilmesi ve yapının taşıyıcı sisteminin güçlendirilmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Erzurum Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmet veren tarihi kongre binasının yeniden ziyarete açılması hedefleniyor. Alınan kararla birlikte, Erzurum'un ve Cumhuriyet tarihinin simge yapılarından biri olan Erzurum Kongre Binası'nın tarihi kimliği korunarak geleceğe taşınması kesinleşmiş oldu.

Açıklamalar peş peşe gelmişti

MHP Erzurum İl Başkanı Mimar Adem Yurdagül tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, Erzurum Kongre Binası'nın yığma taş ve tuğla duvarlardan oluşan, tarihi eser statüsündeki bir yapı olduğu vurgulanmış; yıkım yerine bilimsel ve çağdaş yöntemlerle güçlendirilmesinin mümkün olduğu ifade edilmişti. Yurdagül, İstanbul Kapalıçarşı, TBMM I. Meclis Binası ve Sivas Kongre Binası gibi birçok tarihi yapının benzer yöntemlerle depreme karşı güvenli hale dönüştürüldüğünü hatırlatmıştı. Yurdagül, "Kentsel dönüşüm ve deprem güvenliği elbette önemlidir. Ancak tarihi kimlik taşıyan yapılar için esas olan yaklaşım yıkım değil, tarihi dokuyu koruyarak deprem güvenliğini sağlamaktır. Erzurum Kongre Binası; tarihi eser statüsünde, yığma taş ve tuğla duvarlardan oluşan, betonarme olmayan simgesel bir yapıdır.

Yığma yapılarda deprem güvenliği, duvarların bütüncül çalışmasını sağlayan çağdaş ve geri dönülebilir güçlendirme yöntemleriyle mümkündür. Nitekim Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı, TBMM I. Meclis Binası ve Sivas Kongre Binası gibi birçok tarihi yapı yıkılmadan güçlendirilmiştir. Bu örnekler, Erzurum Kongre Binası için de yık-yap yaklaşımının zorunlu olmadığını göstermektedir. Çağrımız; sürecin aceleci kararlarla değil, bilimsel veriler ve tarihi sorumluluk bilinciyle yürütülmesi, Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum'a yakışır şekilde bu mirasın korunmasıdır" diye kaydetmişti.

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın da Erzurum Kongre Binası'nın yıkım ihtimaline karşı güçlü bir açıklama yapmıştı. Aydın, kongre binasının yalnızca bir yapı değil, milletin tapu senedi niteliğinde bir hafıza mekanı olduğunu vurgulayarak, "Milli Mücadelenin başlangıç karargahı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yol haritasının çizildiği Erzurum Kongre Binası için, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım seçeneğinin dillendirilmesi kabul edilemez. Dayanıksız dahi olsa, seçenekler arasında yıkım asla söz konusu olamaz. Bu bina tarihi tapu senedi hüviyetindedir; bir taşı dahi yok edilemez. ETÜ'nün bilimsel raporuna saygı duymakla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber ederek, milli bağımsızlığımızın karargahı olan kongre binamızın güçlü bir restorasyon ve renovasyonla, bağımsızlığımızın simgesi kimliğiyle gelecek yüzyıllara taşınması gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Kongre Binası Yıkılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Galatasaray’dan Osimhen planı Özel uçak gidecek Galatasaray'dan Osimhen planı! Özel uçak gidecek
Kameralar önündeki cinayette karar çıktı İşte 17’lik katillere verilen ceza Kameralar önündeki cinayette karar çıktı! İşte 17'lik katillere verilen ceza
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler

10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
10:06
Genç futbolcu Galatasaray’ı karıştırdı
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
07:24
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak
Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:47:41. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum Kongre Binası Yıkılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.