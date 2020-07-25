ERZURUM Öbek öbek bulutlar görenleri şaşırttı - Son Dakika

ERZURUM Öbek öbek bulutlar görenleri şaşırttı

Öbek öbek bulutlar görenleri şaşırttıERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde oluşan bulutlar, görenleri şaşırttı.

Öbek öbek bulutlar görenleri şaşırttı ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde oluşan bulutlar, görenleri şaşırttı. İlçede sağanak yağışın ardından gökyüzünde öbek öbek bulutlar oluştu. Görsel bir şölen oluşturan bulutlar görenlerde hayranlık uyandırdı. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirten vatandaşlar, gökyüzündeki esrarengiz bulutları dakikalarca ilgiyle izledi. Ahmet Cansever, "Bugün Oltu'muzda bulutlar çok güzel şekil oluşturdu, öbek öbek olan bulutlar Oltu semalarını süslediler, esrarengiz şekiller oluşturdular. Oltu'muzu seviyoruz teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:20

Kaynak: DHA

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