Erzurum Oto Tamir Odası'nda Başkan Emre Akdoğan
Erzurum Oto Tamir Odası'nda Başkan Emre Akdoğan

Erzurum Oto Tamir Odası\'nda Başkan Emre Akdoğan
19.01.2026 09:16
Emre Akdoğan, Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Odası'nın yeni başkanı oldu, 325 oyla seçildi.

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda başkanlık yarışı sonuçlandı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurulda, Emre Akdoğan üyelerin çoğunluğunun desteğini alarak oda başkanlığına seçildi.

Demokratik bir atmosferde geçen ve yıllardır ilk defa bu kadar çok üyenin katıldığı seçimde Başkan adaylarından Emre Akdoğan 325 oy alarak ipi göğüslerken, mevcut başkan Fuat Haşıl 241, Abdulkadir Kara 44, Recai Özbenni ise 36 oy aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından salonda Emre Akdoğan'a destek veren üyeler büyük sevinç yaşadı.

Genel kurulda esnafın sorunları, beklentileri ve sektörün geleceğine yönelik projeler de ele alındı. Başkanlığa seçilen Emre Akdoğan, kendisine destek veren ve vermeyen üyelere teşekkür ederek, "Odamızı daha güçlü bir yapıya kavuşturmak, esnafımızın sorunlarına çözüm üretmek için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız" dedi.

Seçim sonuçlarıyla birlikte Erzurum oto tamir ve imalat sektöründe yeni bir dönemin kapıları aralanırken, üyeler Emre Akdoğan yönetiminden hayata geçirilecek projeler konusunda umutlu olduklarını dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum

