Erzurum Sağlık Müdürlüğü ve ETÜ arasında 'Sağlıklı Protokol'ü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Sağlık Müdürlüğü ve ETÜ arasında 'Sağlıklı Protokol'ü imzalandı - Son Dakika

Erzurum Sağlık Müdürlüğü ve ETÜ arasında 'Sağlıklı Protokol'ü imzalandı

6 saat önce

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ile Erzurum Teknik Üniversitesi arasında Sağlık Yönetimi bölümü ve Hemşirelik bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Sağlık Müdürlüğü ve ETÜ arasında 'Sağlıklı Protokol'ü imzalandı, System.String[]

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ile Erzurum Teknik Üniversitesi arasında Sağlık Yönetimi bölümü ve Hemşirelik bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.


Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin mesleki ders uygulamalarını Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde yapmalarına ilişkin protokol, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve ETÜ Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak tarafından imzalandı.


İmza töreninde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tevfik Şükrü Yapraklı hazır bulundular.


Sağlık tesislerinin değişik yönetim kademelerinde görev alacak profesyonel sağlık yöneticilerinin ve bilgi beceri olarak çağı yakalamış hemşirelerin yetişmesine vesile olacak bu protokolün hayırlı olması dileklerini paylaşan Dr. Gürsel Bedir, "Tüm sağlık tesislerimizin kapıları bu öğrencilerimizin eğitimleri için sonuna kadar açık olacaktır. Mezun olup görev alacak öğrencilerimiz sağlık tesislerinin yönetimine profesyonel bir bakış açısı katacaklardır, hemşirelerimiz hizmetin kalitesini daha da yukarı çekeceklerdir. Bu bağlamda Rektör hocama ve Dekan hocalarıma çok teşekkür ediyorum, hayırlı olsun inşallah" dedi.


ETÜ Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak'da hayırlı olsun dileklerini paylaşıp, iş birliği protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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