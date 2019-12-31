Erzurum Sağlık Müdürü Bedir, AA'nın

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bedir, Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan "Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi aldı. Bedir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bedir, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy kullandı.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Bedir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Fotoğrafların hepsinin ayrı bir anlam taşıdığını aktaran Bedir, "Gurur verici fotoğraflar var. Çekenlerin ellerine sağlık, 'Millilerden asker selamı" fotoğrafının birçok anlam ifade etmesi ve dünyaya önemli mesaj vermesi sebebiyle favori fotoğraflardan birisi." dedi.

Bekar da Bedir'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.