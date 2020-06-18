Erzurum'un altyapısına büyükşehir damgası - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'da altyapı ihtiyaçlarını da büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki altyapı eksikliklerini neredeyse tamamen gideren Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri içme suyu hattı ve kanalizasyon ağlarıyla donattı. Kimi mahallelerde altyapıyı baştan aşağı yenileyen, kimi mahallelerde ise mevcut altyapıyı güçlendirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 40 kilometrelik içme suyu, 25 kilometrelik de kanalizasyon hattı yapımına imzasını attı.



"Altyapı bizim için çok önemli"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ESKİ tarafından koordine edilen çalışmalarla Erzurum'u modern altyapı hizmetleriyle tanıştırdıklarını belirterek, "Biz kentsel dönüşümü, ulaşımı, tarım, turizm ve hayvancılığı ne kadar önemsiyorsak, altyapı yatırımlarını da bir o kadar önemsiyoruz. Çünkü sağlam bir altyapı demek; nitelikli belediyecilik demektir" ifadesini kullandı. ESKİ'nin Erzurum merkez ve diğer tüm ilçelerde her yatırım sezonunda işbaşında olduğunu anlatan Başkan Mehmet Sekmen, şehrin en ücra yerleşim birimlerini dahi bugün içme suyu ve kanalizasyon hizmetleriyle tanıştırmış durumdayız. Kimi ilçelerimizde altyapıyı baştan sona yeniliyor, kimi ilçelerimizde de güçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Bu manada sadece ilçelerimizde yaklaşık 40 kilometrelik içme suyu, 25 kilometrelik de kanalizasyon hattı yaptık. Çalışmalarımız halen daha devam ediyor" dedi.



Yine ESKİ bünyesinde hizmet veren ALO 185 İhbar Hattı sayesinde vatandaşların talep ve beklentilerinin de anında değerlendirmeye alındığını kaydeden Başkan Sekmen, söz konusu iletişim platformu sayesinde bugüne kadar 4 bin 860 su, 6 bin 164 kanal arızasına müdahale edildiğini dile getirdi. Sekmen, "Ekiplerimiz hem sahada ve hem de çağrı merkezimiz aracılığıyla şehrin dört bir yanında nitelikli altyapı hizmetleri üretiyor. Modernize ettiğimiz ve teknolojik imkanlardan en üst düzeyde faydalanmak suretiyle yatırım ve hizmet kabiliyetini çok daha fazla güçlendirdiğimiz ESKİ Genel Müdürlüğü'müzle Erzurum'un her türlü altyapı ihtiyacına anında cevap veriyoruz. Yüksek kalite standartlarına sahip içme suyumuzu musluklara kadar ulaştırıyor, ilaveten atık su yönetimiyle de doğayı ve çevreyi koruma altında tutuyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM