Erzurum'un en renkli mahallesinde fırıncıların ekmek mesaisi - Son Dakika

- Erzurum'un en renkli mahallesinde fırıncıların ekmek mesaisi

Erzurum'un en çok ziyaret edilen mahallesi sessizliğe büründü

ERZURUM - Erzurum'da yıkılmaya yüz tutmuşken onarılarak rengarenk hale getirilen mahalle 2 günlük sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü. Her gün binlerce kişinin ziyaret edip fotoğraf çekildiği mahallede yasak sonrası sadece fırıncılar vatandaşlara ekmek dağıtımı yapıyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ikinci gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Boş kalan mahallelerden birisi de fotoğrafçıların uğrak mahallesi olan renkli evler oldu.

Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi Ali Paşa Mahallesi Başak Sokakta adeta dökülen çift katlı evler 2016 yılında Yakutiye Belediyesi tarafından uygulanan proje ile dış cepheleri tadilattan geçirilip ardından rengarenk görünüme büründü. Erzurum'un rengarenk mahallesi olarak adlandırılan Başak Evler öz çekim yapmak isteyen ve manzara fotoğrafı çekmek isteyen kişilerin uğrak yeri oldu. Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan mahallede ise şimdi sadece fırıncılar ekmek satışı için dolaşıyor.

Araçlarıyla mahallede dolaşan fırıncılar kapı kapı dolaşarak mahalle halkının ekmek ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Mahalle halkı ise Erzurum'da en fazla ilgi gören mahallenin bu kadar sessiz kalmasının üzüntüsünü yaşıyor.