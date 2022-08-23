Erzurum'da evden yüklü miktarda altın ve para çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da evden yüklü miktarda altın ve para çalan 3 kişi tutuklandı

23.08.2022 12:53
Erzurum'da evden yüklü miktarda altın ve para çalan 3 kişi tutuklandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde evden 800 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde evden 800 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki müstakil bir evden 100 Cumhuriyet altını, 4 burma bilezik, 40 bin lira, 1 çift altın küpe, cep telefonu ile av tüfeği olmak üzere yaklaşık 800 bin liralık hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak faillerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Altınların kuyumcuda bozdurulma ihtimalini değerlendiren ve kentteki Taş Mağazaları Kuyumcular Çarşısı'nda araştırma yapan ekipler, burada tedirgin ve şüpheli hareket sergileyen 3 zanlının farklı kuyumcularda yüklü miktarda altın bozdurduğu bilgisi üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Oltu'da ikamet eden ve çok sayıda suç kaydı bulunan biri çocuk, Ö.S. ( 31) ile E.Z. (35) olduğunu tespit etti.

Ekipler, E.Z'yi Oltu'da, diğer şüphelileri de Aziziye- Ilıca bölgesinde kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, paranın 90 bin lirasını harcadıklarını, geri kalan ziynet eşyası ve paraları ilçedeki metruk bir binaya sakladıklarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, belirlenen adreslerde buldukları 710 bin liralık ziynet eşyası ve parayı sahibine teslim etti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da evden yüklü miktarda altın ve para çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da evden yüklü miktarda altın ve para çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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