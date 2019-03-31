Son Dakika Haberleri: Erzurum'un Uzundere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hilmi...

Erzurum'un Uzundere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hilmi...

2 saat önce

Erzurum'un Uzundere ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hilmi Aktoprak kazandı.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hilmi..., System.String[]
Erzurum'un Uzundere ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hilmi Aktoprak kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hilmi Aktoprak 3 bin 165, İYİ Parti adayı Burhan Polat 425, Diğer adayı 336 oy aldı.

Aktoprak'ın öz geçmişi

5 Nisan 1977'de Erzurum'un Uzundere ilçesi Balıklı Köyünde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İslam felsefesi ve Dinler Tarihi'nde ihtisas yaptı. Eğitim Yönetimi ve Danışmanlığı, Kitap/Gazete/Dergi tashih ve editörlüğü, MEB'de öğretmenlik ve İdarecilik yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Arapça, İtalyanca ve İngilizce biliyor. Cumhur İttifakı Uzundere Belediye Başkan adayı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Hilmi Aktoprak, MHP, Erzurum, Uzundere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama Son Dakika! Yavaş "Kazandık" Demişti, Mehmet Özhaseki'den Açıklama Geldi: Yarışı Önde Tamamlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:04:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'un Uzundere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hilmi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]