Erzurum'da yapılan Karagöbek Barajı 2 bin 160 dekar tarım alanını suya kavuşturacak - Son Dakika
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Erzurum'da yapılan Karagöbek Barajı 2 bin 160 dekar tarım alanını suya kavuşturacak

22.09.2022 10:54
Erzurum'da yapılan Karagöbek Barajı 2 bin 160 dekar tarım alanını suya kavuşturacak

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yapımı süren Karagöbek Barajı tamamlanınca 2 bin 160 dekar tarım arazisi sulanabilecek.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yapımı süren Karagöbek Barajı tamamlanınca 2 bin 160 dekar tarım arazisi sulanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı koruma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rolü olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfi Akca da yapım çalışmaları devam eden Erzurum Yakutiye Karagöbek Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 2 bin 160 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını kaydetti.

Akca, barajın gövde dolgu, dipsavak ve dolusavak imalatlarının tamamlandığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Gövde membran kaplama imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 37,50 metre ve su depolama kapasitesi 606 bin metreküp olan barajın tamamlanmasıyla 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 860 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir."

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Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da yapılan Karagöbek Barajı 2 bin 160 dekar tarım alanını suya kavuşturacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da yapılan Karagöbek Barajı 2 bin 160 dekar tarım alanını suya kavuşturacak - Son Dakika
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