Erzurum Valiliğinden, depremzedeye yardım dolandırıcılarına karşı uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Valiliğinden, depremzedeye yardım dolandırıcılarına karşı uyarı - Son Dakika

Erzurum Valiliğinden, depremzedeye yardım dolandırıcılarına karşı uyarı

6 saat önce

Erzurum Valiliği, telefonda kendilerini "vali" veya "vali yardımcısı" diye tanıtıp Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Erzurum Valiliğinden, depremzedeye yardım dolandırıcılarına karşı uyarı, System.String[]

Erzurum Valiliği, telefonda kendilerini "vali" veya "vali yardımcısı" diye tanıtıp Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dolandırıcıların son günlerde özellikle Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin mağduriyetini kullandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde ilimiz genelinde kendini vali veya vali yardımcısı unvanı ile tanıtan kişiler tarafından Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında, depremzede vatandaşlarımıza yardım adı altında para talep edildiği, bu yolla vatandaşlarımızın dolandırılmak istendiği valiliğimize gelen ihbarlardan anlaşılmıştır. Hiç bir devlet kurumu veya görevlisinin vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunması yasal olmadığı gibi mümkün de değildir. Bu tür telefonlarla gelen taleplere itibar edilmemesi ve böyle durumlarla karşılaşılması halinde, mutlaka kolluk kuvvetleriyle irtibata geçilmesi gerekmektedir."

Açıklamada, bu tür bir olayla karşılayan vatandaşların, dolandırıcılara kanmaması ve derhal polisle irtibat kurması istendi.

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde ağır hasar alan cami böyle çöktü
Bir aydır aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığı iddiasına Sunal ailesinden açıklama Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:15:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Valiliğinden, depremzedeye yardım dolandırıcılarına karşı uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]