Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı

Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
06.11.2025 15:38
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Dün itibarıyla bizdeki rakamlara göre, ilimizde, ilçemizde, sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanlarla ilgili sıkı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanların toplatılması konusundaki çalışmalardan bahseden Çiftçi, şöyle konuştu: "Dün itibarıyla bizdeki rakamlara göre, ilimizde, ilçemizde, sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız. Şubat ayından beri hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın can güvenliği açısından ele aldığı, değerlendirdiği bu konuda değişik çalışmalar yürütmüştük. Nüfusu 25 bini geçen tüm belediyelerle, benim başkanlığımda birebir toplantılar yaptık. Süreci o şekilde başlattık."

"BARINAKLAR TAMAMLANIP HİZMETE GİRECEK"

Çalışmalar neticesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin barınak kapasitesinin 600'den 1500'e çıkarıldığını ve bazı ilçe belediyelerinde ise inşaat süreçlerinin sürdüğünü bildiren Çiftçi, yakın zamanda barınakların tamamlanıp hizmete gireceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin 5 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanı inşasının da bu ay içinde tamamlanacağını dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti: "Bunların dışında valilik olarak biz bir denetim mekanizması da oluşturduk. Çünkü büyükşehir olan yerlerdeki belediyelerin binde 5 oranında bütçelerinden, bu iş için pay ayırmaları gerekiyor. Bu bütçelerin ayrılmalarını birebir takip ettik. Ayrıca bu ayrılan bütçelerin de başka bir amaçla kullanılmaması da gerekiyor. Bunları da ayrı bir denetim ekibi ile kontrol ettik. Süreci başından sonuna kadar bu şekilde yürüttük. Yani vatandaşlarımız bundan sonra da herhangi bir şekilde sahipsiz sokak hayvanı gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezimize bununla ilgili ihbarları yapabilecekler."

KIŞ SEZONU ÖNCESİ OTELLER DENETLENECEK

Vali Çiftçi, 2025-2026 kış sezonunun yaklaşması ile ilgili de çalışmalara başladıklarını ve sezon öncesi otellerin denetleneceğini duyurdu. Kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgiler veren Çiftçi, "Kişilere karşı işlenen suçlarda düşüş oranımız 2024 yılının ilk 10 ayına göre yüzde 8,6 oranında. Bu bizim açımızdan iyi bir rakam. Demek ki önceki yıllara göre ilimizin emniyetinde asayişinde iyileşme süreci devam ediyor. Bundan son derece memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın ilk 10 ayına göre yapılan kıyaslamada ölümlü trafik kazalarının 17'den 20'ye çıktığını aktaran Çiftçi, vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu. Çiftçi, "Bazen halk arasında söylentiler de olabiliyor. 'Devletin gelire ihtiyacı var, bütçe açıklarını kapatmak için maliyeden kota veriliyor, onun için böyle trafik cezaları artırılıyor' gibi söylentiler var. İl Valisi olarak söylüyorum, emniyetimize, jandarmamıza böyle bir kota verilmiyor. 'Şu kadar ceza yazacaksınız' diye bize herhangi bir telkinde bulunan da olmuyor. Yani eğer kurallara uymayanlar varsa, onlara idari yaptırım uygulanıyor." dedi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı - Son Dakika
