Erzurum ve Kars'ta kar etkili oldu.
Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Erzurum, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
Kar nedeniyle yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler ile araçların üzeri karla kaplandı. Ev ve iş yerlerinin çatılarında ise soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu.
Kars'ta da kent merkezi yeniden beyaza büründü. Vatandaşlar kar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.
Erzurum ve Kars'ta Kar Yeniden Etkili
