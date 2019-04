Erzurumspor Başkanı Üneş'ten Hakemlere Ziya Paşa'nın Sözüyle Tepki

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, takımın hak ve hukukunu gasp etmekle suçladığı hakemlere Ziya Paşa 'nın sözüyle tepki gösterdi. "Siz Erzurumluyu kör, Erzurumluyu sersem mi sanırsınız?" diyen Başkan Üneş "Hakemlere hakkımız haram olsun. Sadece sportif anlamda değil maddi anlamda da paramızı kasamızdan alıp götürdüler" dedi.BB. Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Maçlarda yapılan hakem hatalarının görüntüleri eşliğinde konuşan Başkan Üneş, BB. Erzurumspor'un hakkının sahada gasp edildiğini söyledi. Ligde kalacaklarına olan inancını dile getiren Üneş, hakemlere olan tepkisini Ziya Paşa'nın 'Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın' sözüyle dile getirdi. Yapılanların hakem hatası olarak görmediklerini ifade eden Üneş, "Sezon başı itibariyle her hafta hakkı hakemler tarafından alındı başka yerlere götürüldü. Bu hakemlere hakkımız haram olsun. Sadece sportif anlamda değil, mali anlamda da paramızı götürdüler kasamızdan. Yine de son olarak bizim her şeye rağmen sahada 11 kişiyle, 12 kişiyle mücadele etmemiz lazım. Hem teknik heyete, hem futbolculara bunu hatırlatıyoruz. Kol kola omuz omuza sahadaki 12 kişiyi yenmek zorundayız. Buna inancımız sonsuz. 7 maçın tamamını kazanıp bu ligde kalacağız. Sezon sonunda Allah göstermesin, ligden düşersek biz değil Türk futbolu küme düşecek" diye konuştu."OYUNCULARIN ÜZERİNDE PSİKOLOJİK BASKI VAR" Akhisar maçı hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılarda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu , basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Her türlü olumsuzluğa, hakem hatalarına rağmen teslim olmayacaklarını söyledi. Son ana kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Hamzaoğlu, Akhisar maçını kazanacaklarını dile getirdi. Futbolcuların üzerinde kazanamamanın getirdiği bir psikolojik baskı olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, şunları söyledi:"Kolay değil, bu psikolojiyi taşımak. Aylardan beri maç kazanamamanın yorgunluğu var takımın üzerinde. Bunu atmak kolay değil. Maça çıkıyoruz geride olmamıza rağmen savunmada pas yapıyoruz. Bu psikolojik bir durum. Yoksa takımın bireysel olarak temposu kötü değil. Bu psikolojiyi atmak için çabalıyoruz. Oyuncuları rahatlatmaya çalışıyoruz. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Başkan ve yönetim motive etmeye çalışıyor. Alacağımız galibiyetin getireceği moral motivasyon etkili oluyor. Bu hafta Akhisar maçında alacağımız galibiyet çok şeyi değiştirecek.""EGEMEN FEDAKARLIK YAPMIŞ"Takımdaki sakatların durumuyla ilgili de konuşan Hamzaoğlu, Taylan'ın hafif sakatlığı olduğunu, Lokman'da ise alt adalesinde sorun olduğunu söyledi. Kaptan Egemen'in bugüne kadar fedakarlık yaparak oynadığını vurgulayan Hamzaoğlu, "Egemen bugüne kadar fedakarlık yapmış. İğnelerle oynamış. Dizlerinde ciddi sıkıntılar var. Bir aydır antrenman yapamıyor. Şu anda onu oynatmak büyük kötülük olur" dedi. TV 'DE GÖRMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"VAR sistemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hamzaoğlu, "Futbol adına adalet sağlanması için bir sistem getirildi. Belki doğru bir sistemdi. Fakat hatalar maalesef devam ediyor. Yetkililerin özen göstermesi lazım. Eskiden hakem görmedi diyorduk ama artık TV'de bunu görmemenin imkanı yok. Biraz daha onları da dikkatli olmaya konsantre olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - Erzurum