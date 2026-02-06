Erzurumspor'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
Erzurumspor'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

06.02.2026 00:26
Teknik Direktör Serkan Özbalta, genç oyuncularla kazanımlarla döndüklerini vurguladı.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Fenerbahçe maçından kazanımlarla döndüklerini belirterek, "Genç çocukların oyunuyla verdiği keyifle dönüyoruz. Ligde 2. sıradayız, hedefler büyüdü. Fenerbahçe'nin olduğu lig yükselebilmek için ciddi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Erzurumspor FK müsabakadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Fenerbahçe için doğru transferlerle giden bir süreç var. Dün de kariyeri ve kişiliğiyle iyi bir transfer yaptılar. Namağlup gidiyorlar ligde. Taraftarlar şampiyonluk istiyor. Dünkü transferin bugünkü maç için taraftarı heyecanlandırdığını gördük. Bu da bizim için talihsizlik oldu diyebilirim. Güzel bir zemin, çiseleyen bir hava, güzel bir akşam vardı. Özellikle ilk yarıda iyi futbol oynadık. Yeni geldiğinde savunmadan pasla, yeri geldiğinde ön taraftaki bloğu topla buluşturarak rakip sahaya geçmeye çalıştık. Bu maçlarda erken gol biraz durumu değiştirebiliyor. Belki 55, 60. dakikada golü bulsaydık, hamleleri daha sonra yapabilirlerdi. 24-25 oyuncuyu aynı seviyede tutmak istiyoruz. Bugün genç oyuncular ve biraz tecrübeli isimlerle temiz oynamaya çalıştık. Buradan kazanımlarla dönüyoruz. Genç çocukların oyunuyla verdiği keyifle dönüyoruz. Ligde 2. sıradayız, hedefler büyüdü, pazartesi günü Sakaryaspor'la deplasmanda oynayacağız. Fenerbahçe'nin olduğu lig yükselebilmek için ciddi şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

