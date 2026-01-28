Eş-Şara ve Putin'den Suriye'nin Yeniden İmarı Mesajı - Son Dakika
Eş-Şara ve Putin'den Suriye'nin Yeniden İmarı Mesajı

28.01.2026 18:23
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara, Moskova'da Putin ile görüşerek Suriye'nin yeniden inşasını destekledi.

Şara ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Fırat Nehri'nin doğusunun Şam yönetimine entegrasyonu önemli bir adımdır ve Suriye'nin iyileşmesini desteklemektedir" ifadelerini kullandı. Eş-Şara, "Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği destek, bu yeni dönemin en güçlü dayanağıdır. Biz, bu sarsılmaz köprüler üzerinden geleceğin müreffeh Suriye'sini inşa ediyoruz" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye'nin yeniden inşa sürecini ve bölgesel istikrarı güçlendirmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikinci kez bir araya geldi. Taraflar arasındaki ilişkilerin geleceğinin ele alındığı Kremlin Sarayı'ndaki görüşmede, Suriye'nin topyekün yeniden imarı ve stratejik ekonomik ortaklığın derinleştirilmesi hedefleri ön plana çıktı. Görüşmenin açılışında konuşan Putin, Rusya'nın Suriye ile olan bağlarını yalnızca siyasi değil, köklü bir dostluk temelinde gördüğünü vurguladı. Suriye'nin ekonomik kalkınma hamlesine büyük önem verdiklerini belirten Putin, "Rus şirketleri, sahip oldukları derin tecrübe ve kaynaklarla Suriye'nin yeniden imar projelerinde öncü rol oynamaya hazırdır. Suriye'nin birliği ve kalkınması yönündeki kararlı çabalarınızı takdirle karşılıyoruz. Fırat Nehri'nin doğusunun Şam yönetimine entegrasyonu önemli bir adımdır ve Suriye'nin iyileşmesini desteklemektedir. İki ülke arasındaki bağların her geçen gün daha da sarsılmaz bir hal almasından büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Eş-Şara: "Rusya'nın desteği, bu yeni dönemin en güçlü dayanağıdır"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ise, son bir yılda gerçekleştirilen 13 üst düzey temasın iki ülke arasındaki güvenin ve ortak vizyonun bir nişanesi olduğunu ifade etti. Suriye'nin küresel ölçekte hak ettiği yeri alması için diplomatik ve ekonomik hamlelerin sürdüğünü belirten eş-Şara, "Bugün attığımız adımlar, sadece Suriye'nin değil, tüm bölgenin barış ve istikrar ortamına kavuşması içindir. Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve kalkınma hamlesine verdiği destek, bu yeni dönemin en güçlü dayanağıdır. Biz, bu sarsılmaz köprüler üzerinden geleceğin müreffeh Suriye'sini inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Moskova, Suriye, Şara, Son Dakika

