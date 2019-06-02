- Esad Rejimi Sivillere Ait Tarlaları Yakıyor
9 dakika önce
- Esad rejimi sivillere ait tarlaları yakıyorİDLİB - Suriye'de Beşşar Esed rejimi, napalm bombası kullanarak ekili tarlaları yakıp binlerce kişinin aç kalmasına yol açıyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
- Esad rejimi sivillere ait tarlaları yakıyor
İDLİB - Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi, napalm bombası kullanarak ekili tarlaları yakıp binlerce kişinin aç kalmasına yol açıyor.
Esad rejimi, gece boyunca İdlib
'deki saldırılarını sürdürdü. Rejim güçleri, gece saatlerinde Han Şeyhun
ilçesinde misket bombası ve yakıcı napalm bombası kullanarak saldırı düzenledi.
Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, bombardımanın Han Şeyhun yakınlarındaki Şam-Halep karayolu boyunca yangınlara neden olduğu, ekili tarlaların yandığı belirtildi. Rejim güçlerinin Maaret el Numan'daki saldırılarının da yangına yol açtığı ve sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.
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