Son Dakika Haberleri: Esad yönetimi, ihanet ve bölücülükle suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı
Son Dakika Dünya Esad yönetimi, ihanet ve bölücülükle suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı

Esad yönetimi, ihanet ve bölücülükle suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı

1 saat önce

Suriye yönetimi, YPG’yi ülkeye ihanetle ve bölücülükle suçladı. Suriye yönetimi, ülkeye "ihanet etmek" ve "bölücülükle" suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı.

Esad yönetimi, ihanet ve bölücülükle suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı, System.String[]

Suriye yönetimi, ülkeye ihanet etmek ve bölücülükle suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı..


Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, YPG'nin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye'ye Kuzey Suriye'yi "işgal etmek için" gerekli bahaneyi verdiğini söyledi.

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Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:21 
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