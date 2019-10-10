Esad yönetimi, ihanet ve bölücülükle suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı
1 saat önce
Suriye yönetimi, YPG’yi ülkeye ihanetle ve bölücülükle suçladı. Suriye yönetimi, ülkeye "ihanet etmek" ve "bölücülükle" suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı.
Suriye yönetimi, ülkeye ihanet etmek ve bölücülükle suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı..
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, YPG'nin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye'ye Kuzey Suriye'yi "işgal etmek için" gerekli bahaneyi verdiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:21
Yunanistan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal çağrı: Son verin Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye destek Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz Resulayn'da smo ile çatışan teröristler silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtı