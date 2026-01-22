Esat Yontunç Gözaltına Alındı - Son Dakika
Esat Yontunç Gözaltına Alındı

Esat Yontunç Gözaltına Alındı
22.01.2026 17:49
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç bugün Kıbrıs'tan dönerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Esat Yontunç sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontorülden geçirilen Yontunç, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Esat Yontunç, Acun Medya, Uyuşturucu, İstanbul, 3-sayfa, Ünlüler, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Esat Yontunç Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:49
SON DAKİKA: Esat Yontunç Gözaltına Alındı - Son Dakika
