Eşcinsel karşıtı milletvekili ofisinde erkek arkadaşıyla basılınca istifa etti
46 dakika önce
LGBT karşıtı milletvekili ofisinde erkek arkadaşı ile ilişkiye girerken yakalanınca istifa etti
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:37
'nde (ABD) LGBTİ+ karşıtı Cumhuriyetçi milletvekili ofisinde erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığı sırada basılınca istifa etti.
33 yaşındaki evli Ohio
eyaleti milletvekili Wes Goodman, seçim kampanyası boyunca "aile değerlerini" savunduğunu söyledi. Goodman ofisinde erkek arkadaşıyla basılmasının ardından internet sitesinden bu ifadeleri kaldırdı. NBC'nin haberine göre Goodman'ın 'gizli eşcinsel hayatı' bazı Cumhuriyetçiler tarafından da biliniyordu. Goodman vekil olmadan önce eşcinsel evliliğine karşı çıkan ABD Kongre üyesi Jim Jordan için çalıştı.
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