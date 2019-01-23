Son Dakika Haberleri: Esed Rejiminden İsrail'e Uyarı

Esed Rejiminden İsrail'e Uyarı

1 saat önce

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi İsrail'i, Tel Aviv Havaalanı'na saldırmakla tehdit etti.

Esed Rejiminden İsrail'e Uyarı, System.String[]
Suriye'deki Beşşar Esed rejimi İsrail'i, Tel Aviv Havaalanı'na saldırmakla tehdit etti.

Rejimin haber ajansı SANA'ya göre, Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında İsrail'i hedef alan açıklamalarda bulundu.

Caferi, "BM'nin artık İsrail'in Suriye topraklarına sürekli saldırlarına karşı gerekli adımları atmasının zamanı gelmedi mi? ya da bu mecliste bulunan savaş üreten ülkelerin dikkatini çekmek için, İsrail'in, Şam Havalimanı'na düzenlediği saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanarak Tel Aviv Havalimanı'na mı saldırı düzenleyelim?" dedi.

İsrail önceki gün, Şam'da İran Devrim Muhafızlarına bağlı Feylak el- Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlemişti. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılar sonucunda 4 rejim askerinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:19 Kaynak: AA

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