İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Tepeören'de bulunan çiftlikte yaşanan olayda iddiaya göre; servis şoförü A.E., otluk alanda eşeğe tecavüz etmeye kalkıştı.
Çiftlikte bulunanlar da A.E 'yi önce bir süre kovaladı, sonra ellerindeki sopalarla darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli A.E., polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
A.E'nin poliste ve adliyede alınan ifadesinde, tuvaletini yapmak için otluk alana geldiğini, bu sırada ayakları bağlı olan eşeği gördüğünü ve eşeği kurtarmak için yanına yaklaştığında vatandaşların kendisini kovaladığını bu nedenle kaçmaya başladığını söylediği öğrenildi.
Kendisine atılan suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin kendisini darbedenlerden de şikayetçi olmadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi - Son Dakika