Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi - Son Dakika

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Tepeören'de bulunan çiftlikte yaşanan olayda iddiaya göre; servis şoförü A.E., otluk alanda eşeğe tecavüz etmeye kalkıştı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DURUMU FARK ETTİ

Çiftlikte bulunanlar da A.E 'yi önce bir süre kovaladı, sonra ellerindeki sopalarla darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli A.E., polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

''AYAĞI BAĞLI EŞEĞİ KURTARMAK İSTEDİM''

A.E'nin poliste ve adliyede alınan ifadesinde, tuvaletini yapmak için otluk alana geldiğini, bu sırada ayakları bağlı olan eşeği gördüğünü ve eşeği kurtarmak için yanına yaklaştığında vatandaşların kendisini kovaladığını bu nedenle kaçmaya başladığını söylediği öğrenildi.

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN DE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kendisine atılan suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin kendisini darbedenlerden de şikayetçi olmadığı belirtildi.