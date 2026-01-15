Esenler'de Dronla Uyuşturucu Denetimi - Son Dakika
Esenler'de Dronla Uyuşturucu Denetimi

15.01.2026 13:40
Dronla yapılan denetimde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı.

Esenler'de, dron destekli düzenlenen denetimde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Çifte Havuzlar Mahallesi'nde dron destekli denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark eden bir şüphelinin, elindeki uyuşturucu maddeyi uzağa fırlattığı tespit edildi.

Dronla yapılan takip sonucu şüpheliler B.A. ve F.K. yakalandı. Yapılan üst aramasında toplam 2,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

