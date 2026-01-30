Esenler'de İETT Otobüsü Kazası - Son Dakika
Esenler'de İETT Otobüsü Kazası

30.01.2026 00:22
Esenler'de İETT otobüsü park halindeki 2 araca çarptı, olay anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Esenler'de, İETT otobüsünün park halindeki 2 otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atışalanı Mehmet Akif İnan Caddesi'nde seyir halinde olan M.E. idaresindeki içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve otobüste hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, İETT otobüsünün seyir halindeyken park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durması ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Esenler'de İETT Otobüsü Kazası

SON DAKİKA: Esenler'de İETT Otobüsü Kazası - Son Dakika
