Esenler'de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı - Son Dakika

Esenler'de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı

09.10.2020 22:35

Esenler'de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı Esenler Belediyesi'nin 2020-2021 yılı "Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu", Mazhar Alanson konseri ile açıldı.

Esenler'de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi'nin 2020-2021 yılı "Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu", Mazhar Alanson konseri ile açıldı.

Esenler Belediyesi bu yıl da tüm İstanbulluları kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. 2020-2021 yılı "Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu" bu akşam düzenlenen bir törenle açıldı. Esenler'deki kültürel faaliyetleri vatandaşlarla buluşturan Esenler Belediyesi, 2020-2021 yılı kültür sanat sezonunu, Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı vesilesiyle Yunus Emre'ye adadı.

Yunus Emre Kültür Sanat Sezonunun açılış töreninde usta sanatçı Mazhar Alanson sahne aldı. Alanson, geçmişten bugüne seslendirdiği şarkılarla konsere katılan vatandaşların eğlenceli bir akşam yaşattı. Sezonun tamamında olacağı gibi açılış programı ve Mazhar Alanson konseri de, yeni normal kurallarına göre düzenlendi. 600 kişilik büyük bir salonda gerçekleşen programda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyulduğu görüldü. Davetliler arasında iki koltuk mesafe bırakılarak düzenlenen etkinliğe en fazla 200 kişinin katılmasına izin verildi. Esenler'de 'Yeni normalin ilk konseri renkli görüntülere sahne oldu. Programa Esenler Belediye başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da katıldı.

"Ahlakla bezenmiş bir kültürün inşasını hep beraber yapmak için yola çıkıyoruz."

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yaptığı açılış konuşmasında, "Bizim çok ciddi bir avantajımız var. Pandemi sürecinde bir araya gelemeyişimizi, madem biz bir araya gelemiyoruz kültür sanatı evlere taşıyalım diyoruz. Bu salonlarda yaptığımız bütün etkinlikleri evlerde yaptık. Şu anda şehir ekranımızda radyo Esenler'imizde bütün sosyal medya platformlarımızda, bütün kültür etkinliklerimizi binlerce insanın takip ettiği noktaya getirdik. Bugün de Allah nasip ederse yine pandemi süreci olsa da bu kültürel etkinliklerimiz en güzel ve hızlı şekilde bütün kardeşlerimize ulaştırmak, müziğin ritmiyle belki eğlenmek belki duygulanmak, bir taraftan belki ufuklara dalmak, bir taraftan başka bir dünyayı keşfetmek ama her şeyiyle beraber bu toplumun ruhunda var olan ahlakı keşfedip ahlakla bezenmiş bir kültürün inşasını hep beraber yapmak için yola çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Esenler'de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı
Esenler'de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı
Esenler'de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı
Esenler'de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı
Esenler'de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı
Esenler'de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenler'de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı - Son Dakika

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