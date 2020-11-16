Esenler'de 'Nar Komşuluğu' nar reçeli ile tatlandı - Son Dakika

Esenler Belediyesi tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle 2019'da hayata geçirilen Nar Projesi'nin katılımcıları olan girişimci kadınlar Komşular Günü'nü kutladı.

Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği Nar Projesi'nin girişimci kadınları, yanlarında bir komşusu ile birlikte '16 Kasım Dünya Komşular Günü'ne özel hazırlanan 'Nar Komşuluğu' kahvaltı programında buluştu. Girişimci kadınlar evlerinde yaptıkları nar reçelini davetlilere ikram etti.

15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve ilçe sakini 100 kadın sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyarak katıldı.

"EV HANIMLARININ EL EMEĞİNİ DİJİTAL ORTAMDA PAZARLIYORUZ"

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Göksu, "Nar projesi kadınlarımızın üretime katılması için oluşturduğumuz bir proje. Projemizin adı nar bereketi temsil ediyor. Esenler'de yaşayan hanımefendiler bu tip organizasyonla hem kendi ev ekonomilerine hem de kent ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bizler de ev hanımlarının el emeğini dijital ortamda pazarlıyoruz " dedi.

"368 EV HANIMINI E- TİCARETE KAZANDIRDIK"

DHA muhabirine proje ile ilgili bilgi veren Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar ise "Nar projesini 2019 yılında başlattık. Esenler'de yaşayan ev hanımlarının el emeğini ürünlerini e-ticaret sitesi üzerinden satmalarına imkan sağlıyoruz. Nar projesi, ev hanımlarının ürettiği; örgü, oyuncak bebek, çanta, kağıt rölyef gibi el işi ürünler, süs eşyaları ve dekoratif ürünler ile mantı, içli köfte, börek, sarma, baklava gibi yöresel yiyecekleri değerlendirdikleri bir proje oldu. Bugün burada 16 Kasım Dünya Komşular günü vesilesiyle girişimci kadınlarımızla bir araya geldik. Geçtiğimiz sene 368 ev hanımını bu proje içerisinde e- ticarete kazandırdık. E- ticaret ve pazarlama konusunda eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

NAR PROJESİ NEDİR?

Esenler Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen Nar Projesi, ev kadınlarının el emeği ürünlerini satabilecekleri bir e-ticaret sitesi. Ev kadınlarının üreteceği; örgü, oyuncak bebek, çanta, kağıt rölyef gibi el işi ürünler, süs eşyaları ve dekoratif ürünler ile mantı, içli köfte, börek, sarma, baklava gibi yöresel yiyecekleri e- ticaret sitesi üzerinden satışa sunulacak. 300 kadınla başlayan proje sayesinde, kadınların üretimi desteklenecek ve ticaret hayatına kazandırılmaları sağlanacak.