Esenler'de kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsü çevredekilerin yardımıyla yoluna devam etti, olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İlçede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Sabah saatlerinde İETT otobüsü, Gazi Caddesi yokuşunu kar nedeniyle çıkamadı.
Otobüs, çevredekilerin itmesi sonucu yoluna devam etti.
Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde çevredekilerin yokuşu çıkamayan otobüsü itme anı yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de Otobüs Kar Yüzünden Mahsur Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?