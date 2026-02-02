Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi

Haberin Videosunu İzleyin
Esenler\'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi
02.02.2026 17:37  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Esenler\'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi
Haber Videosu

İstanbul Esenler'de metro raydan çıktı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular tahliye edildi.

Esenler'de, sefer sırasında bir metronun raydan çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

ESENLER'DE METRO RAYDAN ÇIKTI

Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular buradan tahliye edilirken ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.

Çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, İstanbul, Esenler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cengiz DOĞAN Cengiz DOĞAN:
    orada bakım onarım vardı kesin yanlış bir şey yaptılar bilgisiz tecrübesiz çalışanlar ne beklenir baska 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi

19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:22:14. #7.11#
SON DAKİKA: Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.