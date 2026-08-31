İstanbul Otogarı’nda taksici terörü: "Kısa mesafe" deyip aileyi darbettiler - Son Dakika
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İstanbul Otogarı’nda taksici terörü: "Kısa mesafe" deyip aileyi darbettiler

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İstanbul Esenler Otogarı'nda taksiye binmek isteyen bir aile, sürücünün "kısa mesafe" bahanesiyle karşılaştı. Çıkan tartışmada kontrolden çıkan taksi sürücüsü ve beraberindekiler, aralarında kadınların da yer aldığı aileye acımasızca saldırdı. Hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu kavgada yaşanan arbede anları ve darp dehşeti cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Esenler Otogarı'nda kısa mesafe nedeniyle çıkan taksi tartışması kavgaya dönüştü. Otogardan Esenler'e gitmek isteyen bir aile, iddiaya göre taksi şoförünün “kısa mesafe” gerekçesiyle kendilerini araca almak istememesi üzerine tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyürken, aile ile taksiciler arasında arbede yaşandı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 

İddiaya göre taksi şoförünün kısa mesafeye gitmek istememesi üzerine yolcular ile sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çevrede bulunan bazı kişilerin de olaya dahil olduğu öne sürüldü.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, aralarında kadınların da bulunduğu aile ile grup arasında tekme ve yumruklu arbede yaşandı.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Otogar çevresinde büyük paniğe neden olan kavga, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, çevrede bulunan kişilerin ise kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Olayın ardından tarafların şikayetçi olup olmadığı ve soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

Cep Telefonu, İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İstanbul İstanbul Otogarı’nda taksici terörü: 'Kısa mesafe' deyip aileyi darbettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kemal Kemal:
    ruhsat iptal,bu kadar 0 0 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu Faruk Demiroğlu:
    otogarın tüm taksileri şebeke taksimetre açmazlar açsalar bile gideceği adresin güzergahını kendileri belirler 2ise 15 km olur 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul Otogarı’nda taksici terörü: "Kısa mesafe" deyip aileyi darbettiler - Son Dakika
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