Esenyurt Adalet Sarayı 2026'da Açılıyor

18.01.2026 12:16
Esenyurt'ta adalet sarayı projesi, 2026 yatırım programına alındı. Vatandaşlar adli hizmetlere kolay erişecek.

Esenyurt Adalet Sarayı Projesi, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleri sonucu 2026 yılı yatırım programına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta, vatandaşların uzun yıllardır beklediği adalet sarayı projesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Belediye Başkan Vekili Aksoy'un yoğun girişimleri ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda proje, 2026 yılı yatırım programına alındı.

Proje çalışmaları tamamlanan adalet sarayı, toplam 85 bin metrekare kapalı alanıyla Gökevler Mahallesi'nde hayata geçirilecek.

Modern ve işlevsel yapısıyla yeni adalet sarayı, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve erişilebilir adli hizmetler sunmayı amaçlıyor.

Proje tamamlandıktan sonra ilçede yaşayan vatandaşlar, adli işlemler için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Esenyurtlular yargı hizmetlerine ilçelerinde kolayca ulaşıp, zaman ve ulaşım açısından büyük kolaylık elde edecek.

Esenyurt Adalet Sarayı'nın faaliyete geçmesi, ilçenin kurumsal yapısını güçlendirirken, kamu hizmetlerinin daha verimli sunulmasına da katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

