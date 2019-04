Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde, Palyatif Bakım Servisi Açıldı

İSTANBUL - Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde, 40 yataklı Palyatif Bakım Servisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İnsanlardan lütfen sağlık çalışanlarına özellikle acillerde sahip çıkmalarını istiyoruz. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans olmasını istiyoruz" dedi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, 40 yataklı Palyatif Bakım Servisi'nin açılışı yapıldı. Açılışa, İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Emin Güneş ve çok sayıda hastane yöneticisi, sağlık çalışanı katıldı. Açılışta kurdele kesimi sonrasında konuşmalar gerçekleştirildi.

"Bölgemizin en büyük Palyatif Bakım Merkezi'dir"

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Emin Güneş açılışta yaptığı konuşmasında yeni açılan ünite hakkında bilgiler vererek, "Palyatif Bakım gerektiren hastalıklar, nörolojik ilerleme gerektiren hastalıklar, ileri derece organ yetmezliği, tedaviye yanıt vermeyen tıbbi desteğe ihtiyaç duyan kanser hastaları ve beslenme desteğine ihtiyaç duyan hastalar çoğunlukta olmaktadır. Bu amaçla açtığımız Palyatif Bakım Merkezimiz, bölgemizin en büyük Palyatif Bakım Merkezi'dir. 2'şer kişilik nitelikli odalardan oluşan toplam 40 yataklı servisimiz 1'i sorumlu uzman olmak üzere 3 hekimimiz, 11 hemşire, diyetisyen, sosyal çalışmacı, psikolog ve diğer yardımcı sağlık personeli ile yaklaşık 1 milyon nüfuslu ilçemiz ile 3 buçuk milyon nüfuslu 6'ncı bölge başkanlığımıza tüm İstanbul'a dolayısıyla tüm ülkemize hizmet edecektir" dedi.

"Sağlıkta şiddete sıfır tolerans olmasını istiyoruz"

Programda bir konuşma yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Konuşmamın başlangıcında 11 Nisan Sağlık Teknikerleri ve Teknisyenleri Günü'nü kutluyorum. Biz sağlıkta yaklaşık 2002'den sonundan itibaren 2003'ün başından itibaren dönüş dediğimiz dünyanın belki de gelişmiş ülkelerinin 50-60 senede yaptıklarını 15 seneye sığdırdık. Bunu yaparken de milletimize hizmet, onların hizmetkarı olma mantığı ile hareket ettik. İnşallah bunu da bu ekipler beraber bütün sağlık çalışanları ile beraber başaracağız. Ben son bir şey daha ifade etmek istiyorum. Toplumumuzdan şunu bekliyoruz; bu kadar özveri ile bu kadar başarılı sağlık hizmetini insanlarımıza ulaştıran sağlık çalışanlarına şiddeti toplumsal olarak ret etmemiz gerekiyor. Sadece sağlık çalışanlarının tepkisi değil toplumun da şiddet uygulayanlara karşı tepki göstermesini istiyoruz. Gerçekten hayatımızı insanları tedavi etmeye ayırmış bir meslek grubuyuz. İçimizde bazen istisnalar çıkabilir. Onları da bize iletildiği zaman biz idareciler olarak yanlış uygulamalar yapan kişileri 2003 senesinden itibaren her türlü müdahaleyi ve uyarıyı yapıyoruz. Ama insanlardan lütfen sağlık çalışanlarına özellikle acillerde sahip çıkmalarını istiyoruz. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Açılıştan konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, ise çalışmalarda emeği geçen sağlık ekiplerini tebrik ettiğini kaydederek, " Hastane ile ev arasında tercih yapılacağı zaman bir çok hasta bize gelirdi 'efendim hastaneye bizim hastamızı gönderin" derlerdi. Arardınız hastaneleri hastanelerde de haklı olarak "böyle bir yer yok" derlerdi. Bütün servisler dolu. O hastaya yatak bulmakta yer bulmakta gerçekten zorluk yaşıyorsunuz. Bu hastaların hastane dışında da evlerine bakımda aileler çok muzdaripler, ne yapabiliriz nasıl yardımcı olacağız diye iki arada bir derede kalınıyordu. Ama bu palyatif merkezler o kadar önemli hale geldi ki. Bakınız zaman bazen çok önemli. İnsanlar zaman ve mekanı kendi belirler. Biyolojik zaman dışında psikolojik zaman var. Psikolojik zaman insanın mutlu ve huzurlu olduğunda zaman çabuk geçer. Ağrıları olduğu zaman ise zaman 1 ömür gibidir. 'Bazen bir an için ömür bile verilir' diyor ya Özdemir Erdoğan, o an ki ömür bile verilebilecek anlarda işte Palyatif Bakım çok çok önemli. Ağrı sızı var bir sürü sıkıntısı var hasta sıkıntı yaşıyor, hasta sahipleri daha çok psikolojik sıkıntı yaşıyor. Yani bir travma bütün aile travma yaşıyor. O anda bir hastanenin palyatif bakımı o hasta ve yakını için o kadar önemli ki yani insanların son zamanlarda 1 saniye 1 ömür gibidir. O nedenle palyatifler çok önemli olduğu için ben öncelikle sağlık müdürümüzü, başhekimimizi ve ekibini kutluyorum. Böylesine merkezlerin sayısını ve ekibini artırdığı için tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

