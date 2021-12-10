ESENYURT'TA 10 GÜNDÜR KAYIPTI CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

ESENYURT'ta, 1 Aralık'tan bu yana kayıp olan 72 yaşındaki Ali Rıza Akbaba'nın cansız bedeni boş bir arsada bulundu. Polis ekipleri konu hakkında inceleme başlatırken, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada yaşandı. Arsa üzerinden evine gittiği sırada yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise kimlik araştırmasında cesedin, 1 Aralık'tan bu yana kayıp olan Ali Rıza Akbaba'ya ait olduğunu tespit etti. Teşhis için olay yerine çağrılan Akbaba'nın kızı ve diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Akbaba'nın cenazesi yapılan savcı incelemesinin ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise olayla ilgili incelemesi devam ediyor.