Esenyurt'ta aküsünü çalmaya çalışan hırsızı önce dövdü, sonra polise teslim etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta aküsünü çalmaya çalışan hırsızı önce dövdü, sonra polise teslim etti

29.12.2022 09:50

Esenyurt'ta aküsünü çalmaya çalışan hırsızı önce dövdü, sonra polise teslim etti Araçtan akü çalarken sahibine yakalanan hırsız: "Parasını vereyim ağabey" Esenyurt'ta park halindeki aracın aküsünü çalmaya çalışan hırsız, araç sahibi tarafından yakalanarak dövüldü.

Esenyurt'ta aküsünü çalmaya çalışan hırsızı önce dövdü, sonra polise teslim etti

Araçtan akü çalarken sahibine yakalanan hırsız: "Parasını vereyim ağabey"

İSTANBUL - Esenyurt'ta park halindeki aracın aküsünü çalmaya çalışan hırsız, araç sahibi tarafından yakalanarak dövüldü. Aküyü bırakıp kaçmaya çalışan hırsız, araç sahibine "Parasını vereyim ağabey" diyerek ikna etmeye çalışırken şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halindeki bir arabanın aküsünü çalmaya çalışan şahıs, araç sahibi tarafından fark edildi. Araç sahibi, aküyü bırakıp kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladıktan sonra, hırsızın boynundan tutarak kaçmasını engelledi. Hırsız, "Parasını vereyim ağabey" diyerek ikna etmeye çalışsa da sinirli adam, şahsın yüzüne tekme attı. İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken akü hırsızı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Parasını vereyim ağabey!"

Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde akü çalmaya çalışan hırsızın, araç sahibine yakalandığında "Parasını vereyim ağabey" diyerek ikna etme çalıştığı, sinirli adamın ise şahsın yüzüne tekme attığı ve olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta aküsünü çalmaya çalışan hırsızı önce dövdü, sonra polise teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta aküsünü çalmaya çalışan hırsızı önce dövdü, sonra polise teslim etti - Son Dakika
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